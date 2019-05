Der Tagesspiegel: VW-Chef Diess fordert längere Nutzung von Atomkraft und früheren Ausstieg aus der Kohlekraft

Berlin (ots) - VW-Chef Herbert Diess hat die Energiepolitik derBundesregierung kritisiert: Um das Klima zu schützen, hätte siezuerst aus der Kohleverstromung aussteigen sollen und dann erst ausder Atomenergie, sagte Diess in einem Interview des Fachdienstes"Tagesspiegel Background Mobilität & Transport". Herbert Diess, derVorstandsvorsitzende des VW-Konzerns, akzeptiert zwar die harteArbeit, die in den Kohlekompromiss mit dem Enddatum 2038 investiertwurde. "Dennoch kommt der Kohleausstieg nach meiner Überzeugung vielzu spät", sagte Diess in einem Interview von Tagesspiegel Background.https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/vw-chef-kritisiert-klimapolitik-die-kernkraftwerke-sollten-laenger-laufen/24408208.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell