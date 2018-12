Berlin (ots) - Der stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Fraktion, Georg Nüßlein, kritisiert anlässlich derWeltklimakonferenz in Kattowitz, die deutsche Klimapolitik seigeprägt von "Denkverboten" und "Aussteigerideologie". Sie werdezunehmend zwischen den zwei extremen Polen von AfD und Grünenaufgerieben. Daher hätten "CDU und CSU die Chance und die Pflicht,eine ausgleichende, von Vernunft getragene Position einzunehmen", soNüsslein in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel (Onlineausgabe undgedruckte Mittwochausgabe).https://causa.tagesspiegel.de/kolumnen/causa-autoren-1/unsere-klimapolitik-muss-technologieoffen-sein.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell