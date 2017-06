Der Tagesspiegel: Umweltministerin Barbara Hendricks: Trump zwingt Deutschland in Führungsrolle

Berlin (ots) - Die zu erwartende Abkehr der amerikanischenRegierung unter Präsident Donald Trump zwingt nach Auffassung derBundesregierung die Europäische Union gemeinsam mit China und Kanadain eine Führungsrolle im internationalen Klimaschutz. Das sagteUmweltministerin Barbara Hendricks (SPD) "Tagesspiegel Background",dem neuen digitalen Energie-Informationsdienst des "Tagesspiegels"."Nach Lage der Dinge wird die amerikanische Regierung an dieserStelle eine Lücke hinterlassen", sagte Hendricks. Und zwar unabhängigdavon, wie sich Trump in Bezug auf das Pariser Abkommen letztlichentscheiden wird. Noch vollkommen offen ist nach Auffassung derdeutschen Umweltministerin, wie die Akteure in den VereinigtenStaaten auf einen möglichen Ausstieg Washingtons aus dem PariserKlimaabkommen reagieren werden und wie es mit dem Klimaschutz in denUSA weitergeht - auf Staaten-, Städte- und Unternehmensebene.Mit "Tagesspiegel Background Energie&Klima" gibt der Tagesspiegelseit Ende Mai ein digitales Fachbriefing zur Energie- undKlimapolitik heraus.Online: http://www.tagesspiegel.de/politik/umweltministerin-barbara-hendricks-trump-zwingt-deutschland-in-fuehrungsrolle/19879238.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell