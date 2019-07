Der Tagesspiegel: Umfrage: AfD stärkste Partei in Brandenburg

Berlin (ots) - In Brandenburg zeichnet sich bei den Landtagswahlenam 1. September für die AfD ein deutlicher Wahlerfolg ab. Eineraktuellen Befragung des Umfrageinstituts Civey für den "Tagesspiegel"und "Spiegel Online" zufolge käme die AfD auf rund 21 Prozent derWählerstimmen, wenn am Sonntag gewählt würde. Die SPD folgt mit einemAbstand von rund vier Prozentpunkten. Laut der Umfrage bekäme sieetwa 17 Prozent der Stimmen. Ähnliche Werte erhalten Linkspartei(ebenfalls rund 17 Prozent), CDU (rund 16 Prozent) und Grüne (rund 15Prozent). Die FDP liegt bei etwa 5 Prozent, kann also nicht sicherdamit rechnen, in den Landtag gewählt zu werden.In verschiedenen Umfragen der vergangenen Monate lagen dieführenden Parteien zunächst noch nahezu gleichauf, in jüngster Zeiterarbeitete sich die AfD einen wachsenden Vorsprung. Die Daten fürdie aktuelle Befragung wurden vom 19.6. bis zum 17.7. erhoben. In dieUmfrage flossen die Antworten von 2892 Umfrageteilnehmern ein.https://www.tagesspiegel.de/berlin/umfrage-vor-der-landtagswahl-brandenburger-afd-deutlich-vor-anderen-parteien/24669962.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell