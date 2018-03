Der Tagesspiegel: Tui investiert in neue Flugzeuge und Kreuzfahrtschiffe

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Berlin (ots) - Europas größter Reisekonzern Tui will bis zum Jahr2023 fast die Hälfte seiner Flugzeugflotte modernisieren und weitereKreuzfahrtschiffe kaufen. "Wir haben unser Geschäft verändert", sagteKonzernchef Friedrich Joussen dem Tagesspiegel (Montagausgabe). StattReisen zu vermitteln, will der Konzern verstärkteUrlaubsdestinationen entwickeln und setzt dabei auf eigene Hotels,eigene Flugzeuge und Kreuzfahrtschiffe.