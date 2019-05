Der Tagesspiegel: Transatlantik-Koordinator im Außenministerium: Europa und Deutschland brauchen eine neue Amerika-Politik

Berlin (ots) - Anlässlich des Besuchs von US-Außenminister MikePompeo in Deutschland fordert der Koordinator für dietransatlantische Zusammenarbeit, Peter Beyer (CDU), in einemGastbeitrag für den Tagesspiegel (Online-Ausgabe von Mittwoch) eineneue Amerika-Politik in Deutschland und Europa. "Dietransatlantischen Beziehungen haben Sand im Getriebe." DiePräsidentschaft Trumps sei ein Weckruf, dem nach der BestandsaufnahmeEntscheidungen, Selbstbewusstsein und Inhalte folgen müssen", soBeyer. Daraus folge: "Europa und Deutschland brauchen eine neueAmerika-Politik - das heißt: Europa muss sich emanzipieren und alsselbstbewusster Partner neben die USA stellen."Beyer zieht eine kritische Bilanz der transatlantischenBeziehungen. "Das Fundament der transatlantischen Partnerschaft iststark - auch wenn es paradoxerweise der US-Präsident höchst selbstist, der den Antiamerikanismus bei uns und andernorts wiedersalonfähig gemacht hat. Auf die Obama-Euphorie folgte der drastischeImage-Einbruch. Die Deutschen mögen Trump nicht", so Beyer.https://www.tagesspiegel.de/politik/schwierige-beziehungen-europa-und-deutschland-brauchen-eine-neue-amerika-politik/24309134.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell