Der Tagesspiegel: Tory-Politiker Kenneth Clarke: No-Deal-Brexit wird zunehmend wahrscheinlich

Berlin (ots) - Der Alterspräsident des britischen Unterhauses,Kenneth Clarke, hat vor einem No-Deal-Brexit gewarnt. "Es wirdzunehmend wahrscheinlich, dass Großbritannien tatsächlich am 31.Oktober die EU ohne Abkommen verlässt", sagte der Tory-Politiker dem"Tagesspiegel am Sonntag". Clarke verwies dabei auf entsprechendeAnkündigungen von Ex-Außenminister Boris Johnson während desparteiinternen Wahlkampfs bei den Konservativen. Viele von JohnsonsÄußerungen seien "derart unbesonnen, dass die Gefahr besteht, dass ersich in der No-Deal-Falle wiederfindet", sagte der Tory-Politiker.Johnson hat mit einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus derEU gedroht, falls die Europäische Union keine Änderungen amAustrittsabkommen zulässt. Am kommenden Dienstag soll das Ergebnisder Abstimmung unter den rund 160.000 Tory-Mitgliedern für dieNachfolge von Regierungschefin Theresa May bekannt gegeben werden.Johnson gilt dabei als klarer Favorit.https://www.tagesspiegel.de/politik/alterspraesident-des-britischen-unterhauses-ein-no-deal-brexit-wird-zunehmend-wahrscheinlich/24681712.html