Der Tagesspiegel: Tierwohl: Berlin und Hessen wollen Daten aus Schlachthöfen besser auswerten

Berlin (ots) - Aufgeschreckt durch wiederholte Berichte über dieMisshandlung von Nutztieren fordern Berlin und Hessen eineflächendeckende Auswertung von Daten aus deutschen Schlachthöfen, umNutztiere besser zu schützen. Berlins Verbraucherschutzsenator DirkBehrendt (Grüne) will diesen Antrag gemeinsam mit seinerParteifreundin, Hessens Agrarministerin Priska Hinz, auf derAgrarministerkonferenz in Mainz stellen, die bis Freitag in Mainzstattfindet. "Alle wichtigen Daten liegen vor", sagte Behrendt dem"Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). "Sie werden von derBundesregierung jedoch nicht genutzt".Neben der Landwirtschaftszählung gibt es bereits die Schlachttier-und Untersuchungsstatistik, in der das Statistische Bundesamthalbjährlich die Schlachthofbefunde aus allen Ländern zusammenfasst.Darin wird etwa registriert, ob Geflügel oder Schweine Probleme mitden Atmungsorganen haben. Behrendt reicht das nicht. In die Statistiksollen seiner Meinung nach auch Befunde über die Erkrankung vonFußballen bei Geflügel aufgenommen werden, Meldungen über starkesUntergewicht bei Schlachttieren, Lahmheiten, Informationen überAbszesse und Daten, die weitere Indikatoren für eine schlechteBehandlung der Tiere sein könnten."Mit einem Monitoring könnte deutlich mehr Transparenz geschaffenwerden", meint der Berliner Senator. "Damit würde der Tierschutz inDeutschlands Großbetrieben entscheidend vorangebracht".https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/aufschluesse-ueber-tierhaltung-berlin-will-schlachthofdaten-besser-auswerten/25051666.html?version=2&id=25051666