Der Tagesspiegel: Thüringens Verfassungsschutz-Chef zu Halle: Wir haben davor gewarnt, dass es jederzeit passieren kann

Berlin (ots) - Der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes,Stephan Kramer, warnt vor Rechtsextremismus in der Gamer-Szene imInternet. Teile der Szene seien eine Plattform für Rechtsextremisten,"um sich zu vernetzen und um sich gegenseitig in ihrem Hass zubestärken, zu messen und zu motivieren. Alles vom Sofa zu Hause aus",sagte Kramer im Interview mit dem Berliner "Tagesspiegel"(Montagausgabe).Der mit einer Helmkamera ausgerüstete Attentäter von Halle,Stephan Balliet, war in Gamer-Plattform "Twitch" aktiv und hatte übersie seinen Anschlag live übertragen. Eine wichtige Rolle fürRechtsxtremisten in der Gamer-Szene nähmen "Shooter-Spiele" ein,sagte Kramer. "Hier entsteht für den entsprechenden Personenkreis,durch die Mischung von Hass, Gewalt, Maskulinität und Sexualität, einTreibhaus zur Befriedigung und weiteren Radikalisierung".Kramer selbst, ehemals Generalsekretär des Zentralrats der Judenin Deutschland und einziger jüdischer Verfassungsschutzchef, wird vonAntisemiten bedroht. "Als Jude und Chef einer Sicherheitsbehörde binich gleich doppelt das Ziel von Hass und Hetze", sagte Kramer. "Auchich spüre, wie viele andere Politiker, Behördenvertreter undpolitisch Engagierte, dass Gewaltandrohungen und Anfeindungen immerbrutaler werden und mehr zum Alltag gehören". Kramer betonte, "ichkontrolliere jetzt regelmäßig die Radmuttern an meinem Wagen".https://www.tagesspiegel.de/politik/thueringens-verfassungsschutz-chef-wir-haben-davor-gewarnt-dass-es-jederzeit-passieren-kann/25109964.html