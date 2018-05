Der Tagesspiegel: Thüringen will alle mutmaßlich rechten Tötungsdelikte wissenschaftlich prüfen

Berlin (ots) - Thüringen wird nach Informationen des Tagesspiegelsoffenbar alle mutmaßlich rechten Tötungsdelikte seit derWiedervereinigung wissenschaftlich prüfen lassen.Es sei notwendig, dass Thüringen dem Beispiel Berlins undBrandenburgs folge, sagte die Landtagsabgeordnete KatharinaKönig-Preuss (Linke) dem Tagesspiegel (Dienstag-Ausgabe). AmDonnerstag würden hochrangige Vertreter von Innen- undJustizministerium mit Abgeordneten aus den Fraktionen derrot-rot-grünen Koalition "über Umsetzungsmöglichkeiten" sprechen. DasInnenministerium bestätigte, dass an dem Gespräch Staatssekretär UdoGötze teilnehme.In Berlin und Brandenburg hatten Universitätsinstitute gemeinsammit Polizei und Justiz zwischen 2013 und 2018 eine weitgehend vomTagesspiegel recherchierte Liste mit Altfällen geprüft. DieWissenschaftler werteten insgesamt 15 Delikte, bei denen 16 Menschenstarben, als rechts motivierte Gewaltverbrechen. In Thüringen hat diePolizei seit 1990 nur ein vollendetes Tötungsdelikt als "rechts"eingestuft. König-Preuss geht davon aus, dass weitere acht Fälle aufein rechtes Motiv hin überprüft werden müssten.https://www.tagesspiegel.de/politik/hassverbrechen-thueringen-will-faelle-rechter-gewalt-pruefen/22586314.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell