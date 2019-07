Berlin (ots) - Die rechtsextreme Terrorgruppe "RevolutionChemnitz" konnte auf eine große Menge Daten zu Linken und Punkszugreifen. Fünf der acht inhaftierten Neonazis, die von derBundesanwaltschaft wegen Bildung einer terroristischen Vereinigungangeklagt sind, hätten über eine rechte Chatgruppe Einblick in eineListe mit 24 300 Namen und Adressen gehabt, sagten Sicherheitskreisedem "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). Die Liste habe einer der fünfRechtsextremisten mit dem Stichwort "Mitglieder der Antifa"präsentiert. Die Antifa-Szene zählte zu den zentralen Feindbildernder 2018 aufgeflogenen Terrorgruppe - sie schmähten sie als"Linksparasiten".Die Daten hatten rechte Hacker 2015 bei einer Attacke auf einenlinksalternativen Online-Versandhandel erbeutet, der Kleidung undweitere Utensilien verkauft, darunter Antifa-Aufnäher und Aufklebergegen Rassismus und die AfD. Dass die Liste bei Rechtsextremistenkursiere, bedeute für die betroffenen Linken und Punks eine"Steigerung des abstrakten Gefährdungsrisikos", heißt es inSicherheitskreisen. An der rechten Chatgruppe waren außer den fünfmutmaßlichen Mitgliedern von "Revolution Chemnitz" mehr als 340weitere Neonazis aus zehn Bundesländern beteiligt. Konkrete Pläne fürAngriffe von Revolution Chemnitz auf Personen der Liste seien nichtbekannt, sagten Sicherheitskreise.Die Bundesanwaltschaft hält den acht mutmaßlichen Mitgliedern dersächsischen Terrorgruppe vor, sie hätten am 3. Oktober 2018 in Berlinbei den Feierlichkeiten zum Tag der Einheit Anschläge verüben wollen,um einen Bürgerkrieg zu entfachen und dafür Waffen beschaffenwollen. Nach Erkenntnissen der Ermittler wollte die Terrorgruppe denNSU übertreffen, der zehn Menschen ermordet und dreiSprengstoffanschläge verübt hatte.https://www.tagesspiegel.de/politik/rechter-terror-revolution-chemnitz-hatte-zugriff-auf-24-300-daten-von-linken-und-punks/24578260.htmRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell