Der Tagesspiegel: Tausende Bamf-Mitarbeiter können Asylakten manipulieren Bericht der Innenrevision: Missbrauch im Datensystem Maris möglich

Berlin (ots) - Berlin - Eine Sicherheitslücke im Bundesamt fürMigration und Flüchtlinge (Bamf) könnte nach Einschätzung der eigenenInnenrevision Tür und Tor zur Manipulation zahlreicher Asylverfahrenöffnen. Das geht aus dem Revisionsbericht 2018 hervor, der dem"Tagesspiegel" (Freitagausgabe) vorliegt. Die Prüfer fanden heraus,dass fast die Hälfte aller Bamf-Mitarbeiter Asylakten imelektronischen Aktensystem "Maris" weitreichend "umprotokollieren"und damit theoretisch manipulieren können. "Faktisch wäre es möglich,dieses Recht zu missbrauchen", warnen die Revisoren. So wäre es etwamöglich, in einem Asylverfahren die eigentlich geplante Anhörung zuverhindern und durch einen Fragebogen zu ersetzen. Diesesweitreichende Eingriffsrecht sollte ursprünglich nur wenigenMitarbeiter zustehen. Tatsächlich haben es aber bis heute rund 3800Beschäftigte. In einzelnen Außenstellen verfügten "bis zu 85 Prozentder Nutzer" über die entsprechende Berechtigung, zitiert derTagesspiegel aus dem Bericht. Auch die ehemalige Leiterin der BremerAußenstelle hat nach Ansicht der Revision auf diese Weise Aktenmanipuliert.

https://www.tagesspiegel.de/politik/bamf-affaere-manipulation-moeglich/22630578.html