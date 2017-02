Der Tagesspiegel: Tauber: Wir müssen jetzt geschlossen kämpfen

Berlin (ots) - Die Union muss nach den Worten vonCDU-Generalsekretär Peter Tauber mit Geschlossenheit und Kampfgeistauf den jüngsten SPD-Aufschwung in Umfragen antworten. "Die Zahlenmachen deutlich: Es geht um was, wir müssen geschlossen kämpfen",sagte Tauber dem "Tagesspiegel" (Freitagausgabe). Er reagierte damitauf den neuesten ARD-Deutschlandtrend, der die SPD nach derNominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten in steilemAufwind zeigt.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell