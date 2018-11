Der Tagesspiegel: Tagesspiegel exklusiv: Streit um Postscheckamt-Entwicklung in Kreuzberg beigelegt

Berlin (ots) - Der Streit um das Bauprojekt auf demPostscheckamt-Areal in Berlin-Kreuzberg ist beigelegt. Die CG-Gruppeum Unternehmer Christoph Gröner überlässt dem Land Berlin und demBezirk Kreuzberg Grundstücke rund um den Büroturm. Gröner hatteursprünglich Eigentumswohnungen oder Mietobjekte für 13 Euro jeQuadratmeter aufwärts geplant. Nun soll stattdessen die landeseigeneDegewo das Bauland kaufen. 311 Wohnungen sollen entstehen. DieVereinbarung kam bei einem gemeinsamen Termin mit Bezirk und Investorin der Wohnungsbauleitstelle des Senats zustande. Eine offizielleVerkündung ist am 21. November im Stadtplanungsausschuss vonFriedrichshain-Kreuzberg geplant. Eine Woche später wird dieVereinbarung dann in der Bezirksverordnetenversammlung diskutiert.Von den 311 geplanten Mietwohnungen werden 244 sozial gefördert und67 mietpreisreduziert. Anders als zuvor beabsichtigt, wird dasPostscheckamt selbst nicht zum Wohnturm umgebaut, sondern alsGewerbeimmobilie entwickelt. Büroflächen und Ladenlokale am Turm wirddie Firma Art-Invest realisieren.https://www.tagesspiegel.de/berlin/berlin-kreuzberg-streit-um-postscheckamt-beigelegt/23596792.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Berlin-Redaktion, Telefon: 030-29021-14928Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell