Der Tagesspiegel: Tagesspiegel exklusiv: In Berlin und Brandenburg 174 Patienten vom Lunapharm-Skandal um Krebsmedikamente betroffen

Berlin (ots) - Im Skandal um möglicherweise unwirksameKrebsmedikamente des unter Hehlereiverdacht stehendenMedikamentenhändlers Lunapharm aus Brandenburg ist jetzt erstmalsbekannt geworden, wie viele Patienten in der Region zuletzt Mittelder beschuldigten Firma in Mahlow bekommen haben: NachTagesspiegel-Informationen sind allein in der Hauptstadtregion Berlinund Brandenburg 174 Patienten betroffen - mit 125 wurden die meistendie Medikamente sogar über eine Berliner Apotheke bezogen.https://www.tagesspiegel.de/berlin/pharmaskandal-um-krebsmedikamente-in-berlin-und-brandenburg-174-patienten-betroffen/22915776.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell