Der Tagesspiegel: Streit um bewaffnete Mindestlohn-Kontrollen - Sachsens Regierungschef attackiert Scholz

Berlin (ots) - Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer(CDU) hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) dazu aufgefordert,die bundesweiten Mindestlohn-Kontrollen des Zolls ab sofort ohneWaffen durchzuführen. "Mindestlohn-Kontrollen des Zolls inUnternehmen müssen ohne Uniform und Waffen ablaufen", sagteKretschmer dem Tagesspiegel (Montag)."Der Staat kann doch nicht jedem Unternehmer als potentiellenBetrüger begegnen", betonte der Ministerpräsident. "Wenn hier, dasist passiert, der Zoll auf dem Land in einen Bäckerladen mit allemDrum und Dran einmarschiert - von dem Mann braucht niemand mehr etwaszu erwarten, bestenfalls geht er noch zur Wahl", sagte derCDU-Politiker. "Der ist Dorfgespräch, egal was gewesen ist, das istunanständig." Die Frage sei: wie trete der Staat auf. Der Eindrucksei oft verheerend.https://www.tagesspiegel.de/politik/das-ist-verheerend-sachsen-kritisiert-mindestlohn-kontrollen-mit-waffen/24332504.html