Der Tagesspiegel: Streit um Nutriscore geht in die nächste Instanz

Berlin (ots) - Der juristische Streit um die Nährwertkennzeichnung"Nutricore" geht in die nächste Runde. Am 14. November findet vor demOberlandesgericht Hamburg das Berufungsverfahren statt, teilte einIglo-Sprecher dem Tagesspiegel (Samstagausgabe) mit. DemTiefkühlkosthersteller war im April vom Landgericht Hamburg pereinstweiliger Verfügung untersagt worden, den Nutriscore auf seineVerpackungen zu drucken.