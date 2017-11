Der Tagesspiegel: Streit um Glyphosat: Wissenschaftsbehörde warnt vor Reputationsverlust

Berlin (ots) - Vor der erneuten Abstimmung in Brüssel über eineweitere Zulassung des Pflanzenschutzmittels Glyphosat am Montag hatder Präsident des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR), AndreasHensel, vor einer Diskreditierung der Wissenschaft gewarnt. "Wirmerken, dass sobald wir eine Bewertung veröffentlichen, die nicht aufdie politische Agenda passt, wir öffentlich der Unfähigkeitbezeichnet werden", sagte Hensel dem Tagesspiegel (Montagausgabe).Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell