Der Tagesspiegel: Streit mit Monster Beverage: Coca-Cola könnte neuen Energy-Drink wieder vom Markt nehmen müssen

Berlin (ots) - Der Energy-Drink-Hersteller Monster Beveragekämpft dafür, dass Coca-Cola seinen neuen Energy-Drink wieder vomMarkt nimmt. "Der Anspruch von Coca-Cola, dieses Produkt weiterhin zuverkaufen, wird vom Ergebnis des Schiedsgerichts abhängen", sagteMonster Beverage dem Berliner "Tagesspiegel" (Dienstagausgabe). Damitbezieht sich das Unternehmen auf ein laufendesSchiedsgerichtsverfahren zwischen beiden Konzernen.Coca-Cola hatte 2015 16,7 Prozent der Anteile von Monsterübernommen. Dabei wurde vereinbart, dass der Konzern keine mitMonster konkurrierenden Energy-Drinks herausbringen dürfe. Allerdingssoll es zwei Außnahmen dieser Regel geben. In dem Verfahren streitendie Unternehmen darum, ob es sich bei dem neuen Produkt von Coca-Colaum eine solche Ausnahme handelt. Der zweitgrößte Lebensmittelkonzernder Welt bestätigt auf "Tagesspiegel"-Anfrage, dass es"unterschiedliche Auslegung" gebe. Ungeachtet dessen gehe "währenddes Schiedsverfahrens die Einführung von Coca-Cola Energy weitervoran". Laut Monster Beverage wird eine Entscheidung desSchiedsgerichts noch in diesem Quartal erwartet.https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/streit-mit-monster-beverage-warum-der-neue-energy-drink-fuer-coca-cola-zum-eigentor-werden-koennte/24428314.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14609Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell