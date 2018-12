Der Tagesspiegel: Stegner warnt CDU vor Wende in der Migrationspolitik

Berlin (ots) - SPD-Vize Ralf Stegner hat die neue CDU-VorsitzendeAnnegret Kramp-Karrenbauer vor einer Wende in der Migrations- undSicherheitspolitik gewarnt. "Es darf kein zweites Sommertheatergeben. Abweichungen vom Koalitionsvertrag etwa beim Bleiberecht fürFlüchtlinge in Ausbildung und Beruf kommen nicht in Frage", sagteStegner dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe).Die neue CDU-Vorsitzende hatte am Samstag angekündigt, einWerkstattgespräch zum Thema Migration- und Sicherheitspolitik auchmit Kritikern der bisherigen Flüchtlingspolitik organisieren zuwollen. Sie werde Merkel Paroli bieten.https://www.tagesspiegel.de/politik/neue-cdu-chefin-wo-es-notwendig-ist-kramp-karrenbauer-will-merkel-paroli-bieten/23737114.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell