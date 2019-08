Berlin (ots) - Das Urteil über den vorläufigen Stopp des TagebausJänschwalde könnte nach Einschätzung von Christine Herntier,Bürgermeisterin von Spremberg, der AfD am Sonntag bei der Landtagwahlin Brandenburg weiteren Zulauf bescheren: "Das Urteil empört dieLeute. Das davon die AfD jetzt profitiert, ist sicherlich nicht vonder Hand zu weisen", sagte Herntier (parteilos) dem Fachdienst"Tagespiegel Background Energie & Klima". So kurz vor derLandtagswahl sei das Urteil für Brandenburg ein "Super-Gau". DasUrteil schmälere zudem den Erfolg der Kohlekommission, der Herntierangehörte. Man habe einen guten Plan für den Strukturwandel in derLausitz erarbeitet: "Damit können wir das Vertrauen der Leute, die jaden Zusammenbruch der Industrie nach der Wende noch sehr gut inErinnerung haben, zurückgewinnen. Das Urteil macht diesen Erfolg einStück weit zunichte."https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/energieversorger-stellt-betrieb-ein-das-urteil-zu-jaenschwalde-ist-fuer-brandenburg-ein-super-gau/24961944.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14908Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell