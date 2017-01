Der Tagesspiegel: Sozialdemokrat Pittella kündigt härtere Gangart des EU-Parlaments an

Berlin (ots) - Der Kandidat der Sozialdemokraten für das Amt desEU-Parlamentspräsidenten, der Italiener Gianni Pittella, strebt eineschärfere Kontrolle der EU-Kommission durch das Europaparlament an.Das EU-Parlament werde die von dem Luxemburger Jean-Claude Junckergeführte Kommission in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode unteranderem zu "weiteren Schritten gegen Steuervermeidung undSteuerflucht" von Unternehmen auffordern, sagte Pittella dem"Tagesspiegel" (Montagausgabe). Am kommenden Dienstag wird inStraßburg ein Nachfolger für den scheidenden EU-Parlamentschef MartinSchulz (SPD) gewählt.Der vollständige Artikel unter: http://www.tagesspiegel.de/politik/schulz-nachfolge-im-europaparlament-rechnung-mit-unbekannten/19254226.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell