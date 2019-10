Berlin (ots) - Willy Brandts Sohn Peter kritisiert, dass die Sozialdemokraten"den Kontakt zu den stinknormalen Leuten verloren" haben. "Die Kunst wäreeigentlich, unterschiedliche Großmilieus zusammenzubringen, das urbane, gutausgebildete, eher kosmopolitische Milieu auf der einen Seite und 'die'Normalos'" auf der anderen, sagte der Historiker in einem Video-Interview mitdem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel" zum 50. Jubiläum der KanzlerschaftBrandts. Am 28. Oktober 1969 gab Willy Brandt seine Regierungserklärung alserster sozialdemokratischer Bundeskanzler nach dem Zweiten Weltkrieg ab. PeterBrandt wünscht sich von den SPD-Politikern, dass sie ein politisches Konzeptentwickeln, und sich nicht scheuen, es "gegen Widerstände aufrecht zu erhaltenund durchzusetzen - mit dem Risiko zu scheitern". Ein guter Politiker muss nachAnsicht Peter Brandts "die Fähigkeit haben, ein komplexes Konzept so zuvermitteln, dass es zwar vereinfacht, aber nicht verfälscht" werde.https://www.tagesspiegel.de/politik/sohn-von-willy-brandt-teilt-gegen-spd-aus-partei-hat-den-kontakt-zu-den-stinknormalen-leuten-verloren/25150932.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell