Der Tagesspiegel: Smartphone-Bank N26 hat bald eine Million Kunden

Berlin (ots) - Die Smartphone-Bank N26 aus Berlin wächst rasant."Wir gehen jetzt auf eine Million Kunden zu", sagte Gründer ValentinStalf im Interview mit dem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel"(Montagausgabe). Neben der Expansion in die USA und Großbritannienwill N26 auch im Inland neue Kunden gewinnen, zum Beispiel über einneues Partner-Konto. "Bislang kann nur eine Person auf ihr N26-Kontozugreifen", sagte Stalf. Bei dem neuen Konto soll man dagegen auchandere Leute einladen können, die dann ebenfalls Zugriff bekommen."Das wird ein neues, innovatives Produkt sein, das in den nächstenzwölf bis achtzehn Wochen auf den Markt kommen wird", sagte Stalf.Erst kürzlich hat das Berliner Start-up 160 Millionen Dollar beiInvestoren wie dem chinesischen Techkonzern Tencent eingesammelt.Angst, dass der chinesische Staat Einfluss nehmen könnte, hat Stalfaber nicht. Der Anteil der Chinesen liege im einstelligenProzentbereich. Außerdem sagt Stalf: "Durch das Investment hatTencent keinerlei Zugriff auf unsere Kundendaten oder IT-Systeme."Online: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/smartphone-bank-n26-wir-haben-bald-eine-million-kunden/21176886.html