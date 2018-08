Der Tagesspiegel: Sigmund Jähn über Alexander Gerst: Ein kluger, ehrlicher Mann mit viel Emotionen

Berlin (ots) - Sigmund Jähn, der erste Deutsche im All, schätztseinen Kollegen Alexander Gerst hoch. "Alex ist ein kluger, ehrlicherMann mit viel Emotionen", sagte der ehemalige Kosmonaut dem"Tagesspiegel am Sonntag" (ET 5.8.18). Im Alltag beschäftigen denheute 81-Jährigen jedoch mehr irdische Sorgen. "Allein die vielenBriefe, die mich erreichen. Es gehört sich, dass man antwortet."Dass er einst das Angebot von Regisseur Wolfgang Becker ausschlug,sich im Film "Good Bye Lenin" selbst zu spielen, hat der gebürtigeSachse nie bereut. "Für mich war von Anfang an klar, das mache ichnicht", sagte Jähn. "Obwohl ich finde, dass der Film gut gewordenist. Es war ein Glücksfall, dass den ein Mann aus dem Westen gedrehthat. Der hatte es nicht nötig, alles aus der DDR in den Dreck zuziehen."Auch zu seiner Absage an die SED/PDS, die ihn nach dem Mauerfallin den Parteivorstand holen wollte, steht er nach wie vor: "Ich eignemich nicht für laute Reden."https://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/sonntag/interview-mit-dem-kosmonauten-sigmund-jaehn-ich-eigne-mich-nicht-fuer-laute-reden/22878260.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell