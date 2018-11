Der Tagesspiegel: Siemens will in Berlin notfalls eigenes 5G-Netz bauen

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Berlin (ots) - Siemens will seinen geplanten Zukunftscampus inBerlin mit einem eigenen 5G-Mobilfunknetz ausstatten, falls dieTelekommunikationskonzerne das ultraschnelle Netz nicht raschaufbauen. "Der Campus braucht die beste Internetanbindung, die esgibt", sagte Siemens-Vorstand Cedrik Neike dem Tagesspiegel(Samstagausgabe). "Wir werden sehen, ob Partner 5G-Mobilfunk undBreitband liefern können. Andernfalls machen wir es selbst."Autokonzerne und andere Industriefirmen hatten zum Ärger der Telekomzuletzt ähnliche Überlegungen angestellt. Berlins RegierenderBürgermeister Michael Müller (SPD) sicherte Siemens Unterstützung zu."Jetzt kommt es darauf an, dem Bund auch zu vermitteln, dass Berlinhier mit höchster Priorität zu behandeln ist", sagte Müller mit Blickauf den Ausbau des Breitbandnetzes. Das habe er auch beimBundeswirtschaftsminister angesprochen. "Die Botschaft istangekommen", sagte Müller dem Tagesspiegel. Siemens hatte Anfang derWoche angekündigt, für 600 Millionen Euro in Siemensstadt einenInnovations- und Zukunftscampus aufbauen zu wollen.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell