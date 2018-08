Berlin (ots) - Berlin - Das Bundesinnenministerium unter derFührung von Horst Seehofer (CSU) will sämtliche Dokumente undKorrespondenz zum umstrittenen Abschiebe-Fall Sami A. unterVerschluss halten. Dies geht aus einem Bescheid hervor, den derBerliner "Tagesspiegel" vom Ministerium auf einen Antrag nach demInformationsfreiheitsgesetz (IFG) erhalten hat (Samstagausgabe). "DieArt und Weise, wie Sicherheitsbehörden in prioritärenGefährder-Fällen miteinander kommunizieren, betrifft den geschütztenKernbereich der inneren Sicherheit", heißt es in dem Schreiben. Zudemkönne eine Freigabe der Akten die Verhandlungsposition betroffenerBehörden im Asylstreit um Sami A. schwächen.https://www.tagesspiegel.de/politik/streit-um-tunesischen-gefaehrder-seehofer-haelt-akten-zur-abschiebung-von-sami-a-geheim/22950958.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell