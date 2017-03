Der Tagesspiegel: Securitas-Chef fordert bessere Ausbildung

Berlin (ots) - Manfred Buhl, Chef des SicherheitsunternehmensSecuritas Deutschland, fordert eine bessere Ausbildung in derSicherheitsbranche. "Qualität bekommt man nicht zum Nulltarif, aberbillig schlägt in unserer Branche oft Qualität", sagte er dem"Tagesspiegel" (Montagausgabe). "Ob da nun ein solide ausgebildeterSicherheitsmann steht oder jemand, der 40 Stunden lang einen Kursbesucht hat, entscheidet letztlich der Kunde und dessenZahlungsbereitschaft", sagte Buhl.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell