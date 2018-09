Der Tagesspiegel: Schwesig: Weitere Eskalation in der Großen Koalition macht die SPD nicht mit

Berlin (ots) - Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern,Manuela Schwesig (SPD), hat die Union davor gewarnt, die Arbeit dergroßen Koalition durch neue Provokationen zu gefährden: "Wir habensehr deutlich gemacht, dass wir nach dem Dauerstreit um die Grenzeund dem Ringen um die Personalie Maaßen keine dritte Eskalationmitmachen werden", sagte die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzendedem in Berlin erscheinenden Tagesspiegel am Sonntag. Es gebe für ihrePartei "nicht nur die Wahl zwischen Füße-Stillhalten undKoalitionsbruch".Schwesig forderte den Koalitionspartner auf, zur Sacharbeitzurückzukehren und die Versprechen des Koalitionsvertrages Stück fürStück zu erfüllen. "Ich erwarte, dass sich alle ihrer Verantwortungbewusst sind", sagte sie.www.tagesspiegel.de/politik/fluechtlingsstreit-schwesig-kanzlerin-und-innenminister-treiben-spaltung-der-gesellschaft-voran/23129162.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell