Berlin (ots) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin ManuelaSchwesig (SPD), hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) undBundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vorgeworfen, Deutschland zuspalten. "Wenn Kanzlerin und Innenminister ständig über Flüchtlingestreiten, treiben sie die Spaltung der Gesellschaft voran", sagte diestellvertretende SPD-Bundesvorsitzende dem in Berlin erscheinenden"Tagesspiegel am Sonntag".Der erbitterte Streit zwischen Merkel und Seehofer überlagere alleanderen Themen. "Das ist das eigentlich Gefährliche", sagte Schwesig.Viele würden den Eindruck gewinnen, "dass sich die Politik nur nochum das Thema Flüchtlinge kümmere". Kaum jemand bekomme dann mit, wasdie große Koalition bei Rente, Kitas oder Bildung auf den Weggebracht habe. "Wir müssen die harten Debatten über die Flüchtlings-und Integrationspolitik befrieden", forderte die SPD-Politikerin. Derheftige Streit überlagere die "positive Entwicklung in ganzDeutschland".