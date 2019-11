Der Tagesspiegel: Scholz wirft Walter-Borjans Kleinmachen der SPD vor

Berlin (ots) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat seinem Konkurrenten um denSPD-Vorsitz ein Kleinmachen der SPD vorgeworfen. "Wer das tut, macht die SPDklein - und das hat die Sozialdemokratische Partei nicht verdient", sagte Scholzin einem Interview mit dem "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe) mit Blick auf NorbertWalter-Borjans, der der SPD angesichts der aktuellen Umfragewerte den Verzichtauf das Aufstellen eines Kanzlerkandidaten nahegelegt hatte. Vizekanzler Scholzbekräftigte, dass die SPD bei einer Bundestagswahl mit dem richtigen Kandidatenschnell zehn Prozentpunkte mehr gewinnen könne. Auf die Frage, ob er dieserKandidat sei, sagte Scholz: "Wir sind jetzt erst mal dabei, Vorsitzende zuwählen. Klara Geywitz und ich bewerben uns, weil wir glauben, dass wir die SPDstärker machen können. Nicht nur in Umfragen, sondern auch bei Wahlen."Ab kommenden Dienstag bis zum 29. November läuft die Stichwahl unter den knapp430 000 SPD-Mitgliedern zwischen Scholz/Geywitz und dem Duo Walter-Borjans/SakiaEsken. Scholz betonte, dass trotz der aktuellen Lage eine Rückkehr insKanzleramt möglich sei: "Ich will eine mutige SPD. Und ihr soll es um einensozialdemokratischen Regierungschef gehen." Zur Aussage von Walter-Borjans undEsken, Scholz könne bei einer Niederlage gegen sie womöglich Vizekanzlerbleiben, sagte er: "Ich nehme das mal als Lob für meine Arbeit."https://www.tagesspiegel.de/politik/scholz-interview/25236754.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell