Der Tagesspiegel

Berlin (ots) - Im Prozess von TV-Entertainer Jan Böhmermann gegenBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor dem Verwaltungsgericht Berlinhat sich das Kanzleramt verpflichtet, die Kritik Merkels amumstrittenen "Schmähgedicht" künftig nicht mehr zu äußern. Merkelhatte die Satire auf den türkischen Staatspräsidenten Erdogan kurznach der Ausstrahlung von Böhmermanns "Neo Magazin Royale" im April2016 als "bewusst verletzend" bezeichnet. Nach Informationen desBerliner "Tagesspiegel" (Freitagausgabe) hat die Bundesregierung demEntertainer nunmehr zugesichert, sie werde "die streitgegenständlicheAussage nicht mehr wiederholen".Eine Bestätigung des Kanzleramts gab es dafür zunächst nicht. DieRegierung äußere sich nicht zu anhängigen Verfahren, hieß es. In demRechtsstreit verlangt Böhmermann die Abgabe einerUnterlassungserklärung, da die Regierung das Sachlichkeitsgebot undihre Neutralitätspflicht verletzt habe. Demnach müsste die Regierungdie Aussage etwa auf ihrer Webseite "bundesregierung.de" streichenlassen, wo sie nach wie vor im Protokoll einer Pressekonferenzenthalten ist. Eine mündliche Verhandlung ist für nächsten Dienstagangesetzt. An diesem Tag wird es voraussichtlich auch ein Urteilgeben.Böhmermanns Klage zufolge, die dem Tagesspiegel vorliegt, habe dieKanzlerin ihre öffentliche Stellungnahme "ohne Kenntnis derentscheidenden Passagen und des gesamten satirischen Kontextes der inRede stehenden Sendung des Klägers abgegeben". Merkel habe vor ihrerKritik nur einen Beitrag auf "bild.de" gesehen, der lediglich einenZusammenschnitt des sogenannten "Schmähgedichts" enthalten habe, ohnedie für die Beurteilung der Sendung entscheidenden Zwischenfragen,Einwürfe und Kommentierungen. "Hierdurch musste der Eindruckentstehen, dass der Kläger lediglich ein ,Schmähgedicht' vorgetragenhabe, während seine Sendung vielmehr darauf abzielte, Grenzen undGrenzüberschreitungen der Meinungsfreiheit in satirischer Formdeutlich zu machen."https://www.tagesspiegel.de/politik/schmaehgedicht-auf-erdogan-wieder-vor-gericht-bundesregierung-will-merkels-kritik-an-boehmermann-nicht-wiederholen/24209572.html