Berlin (ots) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat bisher etwa611.000 Euro zur Aufarbeitung der eigenen Maut-Affäre ausgegeben. Das geht ausder Antwort auf eine Berichtsbitte des Grünen-Abgeordneten Sven-ChristianKindler hervor, die Tagesspiegel-Background Mobilität vorliegt. Demnach wurdenfür die sogenannte Task Force "nach derzeit vorliegenden Stundennachweisen" rund2600 Stunden für "rechtliche und wirtschaftliche Beratung" zu einemdurchschnittlichen Stundensatz von 235 Euro erbracht.Scheuer hatte die Task Force in seinem Ministerium erst im Juni eingerichtet -kurz nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) aufgrund einer Klage Österreichsentschieden hatte, dass die Pkw-Maut gegen EU-Recht verstößt. Die Abgabe seigegenüber Fahrzeughaltern aus dem Ausland diskriminierend. Unter der Leitung vonScheuers Staatssekretär soll die Task Force nun "die aus dem Urteil entstandenenrechtlichen und organisatorischen Auswirkungen" aufarbeiten.Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen kritisierte, Scheuer sei erneutbereit, Steuergeld für Berater zu verschwenden, um sich aus der Mautaffäre zuziehen. "Die externen Berater haben Scheuer in den letzten Monaten ganz offenbarnicht dabei geholfen aufzuklären, sondern wurden dazu eingesetzt seinMinisteramt zu retten und von seinem eigenen Versagen abzulenken." In seineeigenen Leute im Ministerium scheine Scheuer kein ausreichendes Vertrauen zuhaben.https://www.tagesspiegel.de/politik/gescheitertes-csu-prestigeprojekt-pkw-maut-gut-250-stunden-beratung-pro-woche-fuer-scheuers-task-force/25232198.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Telefon: 030 290 21 4324Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell