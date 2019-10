Der Tagesspiegel: Scheuer will Obergrenze für Anwohnerparkausweise kippen

Berlin (ots) - Berlin - Das Parken von Autos in deutschen Städten könnte balddeutlich teurer werden. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will diegeltende Obergrenze für Parkausweise streichen und den Kommunen bei derFestsetzung der Gebühr freie Hand lassen. Der Parkraum in den Innenstädten wirdimmer knapper, die Gebühren für Bewohner-Parkausweise sind im internationalenVergleich niedrig. Der Bundesverkehrsminister will das ändern und den Kommunenmehr Gestaltungsspielraum geben. 30,70 Euro darf ein Parkausweis für ein Auto inDeutschland pro Jahr höchstens kosten. Das bestimmt die Gebührenordnung fürMaßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt), die den Kommunen eine Bandbreite von 10,20bis 30,70 per anno vorschreibt. Scheuer will das nun ändern. "Wir wollen, dassdie Kommunen das selber regeln", sagte der Bundesverkehrsminister Anfang Oktoberbei einer Veranstaltung zum Nationalen Radverkehrsplan in Berlin. Statt einesGewohnheitsrechts brauche es mehr Flexibilität. Sein Ministerium bestätigte nunauf Anfrage des Fachdienstes Tagesspiegel Background Mobilität & Transport, dassdas Thema Bewohnerparken - früher: Anwohnerparken - am 21. November bei derJahreskonferenz des Nationalen Kompetenzzentrums Mobilität auf der Agenda stehenwird. Dort will Scheuer mit den Verkehrsministern der Länder sowie mitVertretern der kommunalen Spitzenverbände das "Bündnis moderne Mobilität" insLeben rufen.https://www.tagesspiegel.de/politik/wird-parken-jetzt-teurer-scheuer-will-gebuehrengrenze-fuer-bewohner-parkausweise-abschaffen/25171612.htmlRückfragen bitte an:Telefon: 030-290 21 14301www.tagesspiegel.dePressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell