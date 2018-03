Der Tagesspiegel: Schauspieler Milan Peschel meidet Berliner Volksbühne - wegen Chris Dercon

Berlin (ots) - Berlin - Der Schauspieler Milan Peschel meidetseine frühere Wirkungsstätte, die Berliner Volksbühne. "Neulich binich daran vorbeigelaufen, es erinnerte mich an einen Sarg. Da wehtschon ein Leichengeruch raus", sagte er im Interview mit dem"Tagesspiegel am Sonntag". Schuld sei der neue Intendant ChrisDercon. "Frank Castorf ist einer der wesentlichen Theatermacher derletzten 30 Jahre. Wie er das Publikum angesprochen hat, wie Theaterpolitisiert wurde, immer wieder neue Medien eingeflossen sind. Damitist die Volksbühne zu einem Wahrzeichen von Berlin geworden. Und daswird nach 25 Jahren de facto geschlossen. Das ist totaler Unsinn!",kritisierte Peschel.Online: https://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/sonntag/milan-peschel-die-volksbuehne-erinnert-mich-an-einen-sarg/21108448.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell