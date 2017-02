Der Tagesspiegel: Schäuble lobt CSU als hilfreich

Berlin (ots) - Berlin - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble(CDU) hat den Kurs der CSU in der Flüchtlingsfrage als hilfreich fürdie gesamte Union bezeichnet. "Der Konflikt in dieser Frage bestehtja nicht zwischen CDU und CSU, sondern findet sich in jedem einzelnenCDU-Anhänger wider", sagte Schäuble dem Tagesspiegel (Sonntagausgabe)kurz vor dem Versöhnungstreffen der Unionsspitzen in München. "Es istbeides wahr, so wie es der Bundespräsident gesagt hat: Unser Herz istweit, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt."Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell