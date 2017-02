Der Tagesspiegel: Schäuble: Die Welt braucht kein Denken in Deals

Berlin (ots) - Berlin - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble(CDU) rät zu Gelassenheit und Selbstbewusstsein im Umgang mit derneuen US-Führung unter Präsident Donald Trump. "Wir sollten uns nichtprovozieren lassen und nicht selber provozieren", sagte Schäuble demTagesspiegel (Sonntagausgabe). Nach seiner Einschätzung teste Trumpim Augenblick vieles aus, etwa mit seinen Sprüchen gegen das vereinteEuropa. "Ganz ernst meint der das doch auch nicht", sagte Schäuble.Er kritisierte aber eine "Denkweise in Deals" als schädlich für dieStabilität in der Welt.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell