Der Tagesspiegel: Schäuble: Merkel bleibt bei einer Richtlinienentscheidung keine Wahl

Berlin (ots) - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hatdie Unionsparteien eindringlich davor gewarnt, ihrenFlüchtlingsstreit auf die Spitze zu treiben. Wenn Horst Seehoferversuchen würde, seinen "Masterplan Migration" gegen dieRichtlinienkompetenz der Kanzlerin umzusetzen, habe Angela Merkelnicht einmal mehr Bedenkzeit, sagte der CDU-Politiker demTagesspiegel am Sonntag. "Wenn in dieser Frage ein Minister andersals die Kanzlerin entscheiden würde, hat sie aus der Würde ihresAmtes heraus keine Wahl."https://www.tagesspiegel.de/politik/streit-zwischen-seehofer-und-merkel-wolfgang-schaeuble-angela-merkel-haette-keine-wahl/22727578.htm