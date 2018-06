Der Tagesspiegel: Salzgitter-Chef: USA gestalten das Recht so, wie sie es brauchen

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Berlin (ots) - Heinz Jörg Fuhrmann, Vorstandsvorsitzender derSalzgitter AG, hat den USA im Streik um Strafzölle die Missachtunginternationalen Rechts vorgeworfen. "In der Handelspolitik erlebenwir wie auch in der Außenpolitik die vollständige Abkehr vomMultilateralismus", sagte Fuhrmann dem Tagesspiegel (Montagausgabe).Der Umgang mit Zöllen durch die Trump-Regierung sei "eineabsichtsvolle Gestaltung von Recht und Politik". Salzgitter ist nachThyssen-Krupp der größte deutsche Stahlhersteller."Unsere direkte Betroffenheit ist gering", sagte Fuhrmann zu denvon den USA verhängten Zöllen auf Stahl. Er appellierte aber an dieEU-Kommission, "kurzfristig geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um dieEU-Stahlindustrie vor umgelenkten Stahlmengen zu schützen. Ausmanchen Ländern sind die Importe in die EU bereits deutlichangestiegen, so zum Beispiel aus der Türkei.https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/strafzoelle-usa-gestalten-das-recht-so-wie-sie-es-brauchen/22637394.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell