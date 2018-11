Berlin (ots) - Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer(CDU) rechnet nicht mit einer Konsolidierung der SPD. Die Parteistabilisiere sich "vielleicht kurz mal", weil die Aufmerksamkeitgerade bei der Union liege, sagte Kretschmer dem "Tagesspiegel amSonntag" vor der Klausurtagung der SPD-Spitze am Sonntag und Montag.Aber die Sozialdemokratie leide an einer ganzen Reihe ungeklärterFragen. "Die Programmatik passt immer weniger in das 21. Jahrhundert.Die Angst vor den Grünen lähmt sie. Und wenn die Zahl der Ichlinge zugroß wird, ist ein vernünftiges gemeinschaftliches Agieren nicht mehrmöglich." Zum Glück, so Kretschmer, sei die CDU "da etwas andersaufgestellt".https://www.tagesspiegel.de/politik/debatte-um-merkel-nachfolge-kretschmer-cdu-muss-staerker-deutlich-machen-wofuer-sie-steht/23353786.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell