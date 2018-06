Der Tagesspiegel: Saar-Ministerpräsident Hans: Merkel hat alles für eine Lösung getan

Berlin (ots) - Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans(CDU) sieht im Streit über die Rückführung von Flüchtlingen jetzt dieCSU am Zug. "Die Kanzlerin hat alles getan, um zu einer Lösung desKonflikts zu kommen", sagte der CDU-Politiker dem Tagesspiegel(Sonntagausgabe). Die Vereinbarungen beim EU-Gipfel in Brüssel ließenihn auf eine Einigung auch in der Union hoffen. "Wir haben uns langegenug über persönliche Animositäten und Befindlichkeitenausgetauscht", sagte der Saar-Regierungschef. Jetzt sei dringend dieRückkehr zur Sachebene geboten. "Entscheidend ist, dass wir uns jetztzusammenraufen", sagte Hans. "Alle, die im Moment Öl ins Feuergießen, versündigen sich an der Zukunft unserer Partei."Der Ministerpräsident bekräftigte zugleich den Widerstand gegennationale Alleingänge: "Wir dürfen als Reaktion auf nationaleEgoismen in manchen Ländern Europas und in Amerika nicht ebenfalls innationalen Egoismus verfallen", forderte Hans.Der CDU-Politiker zeigte Verständnis dafür, dass die CSU mit allenMitteln versuche, die Landtagswahl in Bayern im Oktober zu gewinnen."Aber bayerische Landtagswahlen gewinnt man nur mit Einigkeit in derUnion, nicht mit einem Schlagabtausch unter Schwesterparteien",betonte er. Die Union dürfe auch "auf keinen Fall die Rhetorik derAfD kopieren". Formulierungen wie "Asyltourismus" führten nur dazu,dass die Menschen dann "das Original" wählten. Gefährlich sei esauch, den Eindruck zu erwecken, es gebe in der FlüchtlingspolitikRechtsbrüche: "Die Bundesregierung hat sich an Recht und Gesetzgehalten - sowohl im Jahr 2015 als auch heute."Das vollständige Interview erscheint im "Tagesspiegel am Sonntag".Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell