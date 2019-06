Der Tagesspiegel: SPD und Grüne gegen Entzug der Grundrechte für Feinde der Demokratie

Berlin (ots) - Der stellvertretende SPD-Chef Ralf Stegner lehntden Vorschlag ab, Demokratiefeinden Grundrechte zu entziehen. "DieRechtsradikalen wollen unsere Grundrechte aushöhlen und streben einSystem an, in dem es solche Grundrechte gar nicht geben würde. Unserdemokratischer Rechtsstaat unterscheidet sich von solchen Systemengrundsätzlich auch dadurch, dass diese Grundrechte für alle gelten",sagte er dem "Tagesspiegel am Sonntag"."Statt Einzelnen die Grundrechte zu entziehen, müssen wir dierechten Demokratiefeinde mit allen friedlichen Mitteln bekämpfen undpolitisch ächten", forderte der SPD-Politiker. Dies sei nicht nurSache der demokratischen Parteien, sondern einegesamtgesellschaftliche Aufgabe. Soweit das Strafrecht betroffen sei,müsse man den Feinden der Demokratie mit aller Konsequenz desGesetzes gegenübertreten. "Das ist die Aufgabe unsererStrafverfolgungsbehörden und der unabhängigen Justiz", sagte Stegner.Auch die Grünen im Bundestag lehnen den Vorschlag ab,Demokratiefeinden Grundrechte zu entziehen. "Den Rechtsstaatverteidigt man nicht, indem man ihn für einige abschafft", sagteFraktionsvize Konstantin von Notz dem "Tagesspiegel am Sonntag". Zwarstimme es, dass rechtsextremer und rassistischer Gewalt mitsprachlicher Entgrenzung oft der Boden bereitet werde, sagte derGrünen-Politiker. "Aber wir müssen das gesamtgesellschaftlichangehen, nicht über Artikel 18", fügte er hinzu.https://www.tagesspiegel.de/politik/kampf-gegen-rechtsextremismus-spd-und-gruene-gegen-entzug-der-grundrechte-fuer-feinde-der-demokratie/24483066.html?Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell