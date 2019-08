Der Tagesspiegel: SPD fordert vollständigere Auflistung von Abtreibungsärzten

Berlin (ots) - Nach der Veröffentlichung einer rudimentärenAdressliste von Medizinern, die in DeutschlandSchwangerschaftsabbrüche vornehmen, pocht die SPD auf schnelleNachbesserungen. "Gesundheitsminister Jens Spahn muss jetztsicherstellen, dass es für die Betroffenen deutlich mehr Informationgibt", sagte Fraktionsvize Karl Lauterbach dem Berliner"Tagesspiegel" (Freitagausgabe). Die bisherige Übersicht derBundesärztekammer, die nur 87 Einträge fast ausschließlich aus Berlinund Hamburg enthält, reiche in keiner Weise.https://www.tagesspiegel.de/berlin/spd-verlangt-schnelle-nachbesserung-aerger-ueber-lueckenhafte-information-zu-abtreibungsaerzten/24860090.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell