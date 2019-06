Der Tagesspiegel: SPD-Wirtschaftspolitiker Christ: SPD muss das Leiden in der Großen Koalition beenden

Berlin (ots) - Nach der Rücktrittsankündigung der SPD-Partei- undFraktionsvorsitzenden Andrea Nahles werden in der SPD auch auf demrechten Parteiflügel die Rufe nach einem Ausstieg aus der großenKoalition lauter. Das Präsidiumsmitglied des SPD-Wirtschaftsforums,Harald Christ, sagte dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe), dieSPD solle "jetzt und nicht erst im Herbst entscheiden, ob sie diegroße Koalition fortsetzen kann". Ein Weiter so könne es nicht geben.Die SPD leide als Partei unter dem Regierungsbündnis - und in derFolge auch die Stabilität des Landes und die Demokratie. "Ich bindafür, das Leiden zu beenden."https://www.tagesspiegel.de/politik/groko-aus-nach-nahles-ruecktritt-ich-bin-dafuer-das-leiden-zu-beenden/24411852.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell