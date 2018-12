Der Tagesspiegel: SPD-Vize Stegner: Wir müssen eine neue soziale Sicherung aufbauen

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Berlin - Der stellvertretende SPD-Vorsitzende RalfStegner hält eine grundlegende Erneuerung des Sozialstaats fürunverzichtbar. "Es geht der SPD nicht darum, sich an der Agenda 2010abzuarbeiten. Wir müssen aber eine neue soziale Sicherung aufbauen,die den Anforderungen der Gegenwart wirklich gerecht wird", sagteStegner dem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel" (Montagausgabe):"Es bedarf grundlegender Reformen."https://www.tagesspiegel.de/politik/debatte-um-agenda-2010-schroeder-warnt-spd-vor-distanzierung/23795320.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell