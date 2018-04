Der Tagesspiegel: SPD-Vize Stegner: Skeptisch, ob Syrien-Konflikt mit Militär zu lösen ist

Berlin (ots) - In der Spitze der SPD gibt es Zweifel an denLuftangriffen der USA, Frankreichs und Großbritanniens auf Ziele inSyrien. "Ich bin sehr skeptisch, ob sich dieser Konflikt mitmilitärischen Mitteln lösen lässt, erst recht, wenn der Militärschlagvon Präsident Donald Trump per Twitter angekündigt wurde", sagte derstellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner dem in Berlinerscheinenden "Tagesspiegel am Sonntag". Zugleich betonte Stegner,der Einsatz von C-Waffen sei "ein abscheuliches Verbrechen". Es sei"auch nicht das überzeugendste aller Argumente", wenn die britischePremierministerin Theresa May die Angriffe als alternativlosbezeichne. May hatte erklärt, es habe "keine gangbare Alternative zumEinsatz der Streitkräfte" gegeben, um das syrische Regimeabzuschrecken.Online: https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-angriffen-auf-syrien-merkel-militaereinsatz-war-erforderlich-und-angemessen/21175470.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell