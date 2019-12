Der Tagesspiegel: SPD-Politikerin: Keinen Nachholbedarf bei Verteidigung der Menschenrechte gegenüber China

Berlin (ots) - Die SPD-Bundestagsfraktion hält ein Gesetz zur Stärkung derDemokratiebewegung in Hongkong für unnötig. "Wir haben da keinen Nachholbedarf",sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Gabriela Heinrich dem in Berlinerscheinenden "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe). Der US-Kongress hatte kürzlichzwei Gesetze zur Stärkung der Demokratiebewegung in Hongkong beschlossen. Sowohldie Kanzlerin als auch der Außenminister hätten in Bezug auf Hongkong "klar dieEinhaltung internationaler Verträge und eine friedliche Konfliktlösunggefordert", erklärte Heinrich. Seit Jahren Seit Jahren würden deutsche Politikerbei Besuchen in China die Menschenrechtslage ansprechen und oft Aktivisten derZivilgesellschaft treffen: "Da müssen wir uns nicht verstecken."Die SPD-Politikerin wandte sich zudem gegen Vorschläge vonVerteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, im indo-pazifischen Raummehr Präsenz zu zeigen. "Wir wollen keine deutschen Schiffe ins SüdchinesischeMeer schicken", meinte sie. Noch keine Meinung hat sich die SPD-Fraktion zu derFrage gebildet, ob die Bundeswehr auf Bitten Frankreichs ihren Mali-Einsatzausweiten und etwa Spezialkräfte zur Bekämpfung von Terroristen in dieSahel-Region schicken soll. "Wir werden diese Frage beantworten, wenn sie sichstellt.", sagte Heinrich. Ohne völkerrechtliche Grundlage dürften deutscheSoldaten nicht in Auslandseinsätze. Die Verteidigungsministerin müsse zudem"sicherstellen, dass wir überhaupt genügend Kapazitäten für eine solche Missionhätten".https://www.tagesspiegel.de/politik/spd-fraktionsvize-gabriela-heinrich-wir-haben-da-keinen-nachholbedarf/25318942.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4464336OTS: Der TagesspiegelOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell