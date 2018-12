Der Tagesspiegel: SPD-Innenpolitiker Lischka fordert Überprüfung rechter Polizisten in allen Bundesländern

Berlin (ots) - Der innenpolitische Sprecher derSPD-Bundestagsfraktion, Burkhard Lischka, hält es angesichts derAffäre um rechte Polizisten in Hessen für notwendig, dass auch dieanderen Bundesländer nach rechtsextremen Umtrieben in ihrer Polizeischauen. "Jeder Landesinnenminister sollte den Fall in Hessen zumAnlass nehmen, in seinem Land entsprechende Fragen zu stellen",sagte Lischka am Mittwoch dem Tagesspiegel.https://www.tagesspiegel.de/politik/rechtsextreme-polizisten-nicht-nur-in-hessen-spd-politiker-fordert-alle-laender-muessen-pruefen/23779992.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell