Der Tagesspiegel: SPD-Hängepartie verschärft Sorge vor Regierungsblockade

Berlin (ots) - Wegen der viel länger als zunächst gedachtdauernden Nachfolgesuche für die zurückgetretene SPD-Chefin AndreaNahles wächst die Sorge vor einer Handlungsunfähigkeit derBundesregierung. "Spätestens im Herbst stehen wichtigeaußenpolitische Entscheidungen an", sagte Unions-Fraktionsvize JohannWadephul (CDU) dem "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). "Deshalb mussdie SPD bis spätestens dahin nicht nur ansprechfähig, sondern vorallem entscheidungsfähig sein", verlangte er. Es ginge unter anderemum die parlamentarische Befassung und Verabschiedung desVerteidigungshaushalts, Bundeswehrmandate und Entscheidungen überRüstungsexporte.Mehrere führende SPD-Politiker sagten dem "Tagesspiegel", es könnesein, dass erst im November oder Dezember die Nahles-Nachfolgegeklärt und damit auch erst dann die Entscheidung zu erwarten sei, obdie SPD unter neuer Führung die große Koalition verlässt. Wegen deroffenen Führungsfrage sind Konflikte und Blockaden in der Koalitionzu erwarten.https://www.tagesspiegel.de/24425862.html