Der Tagesspiegel: SPD, Grüne und Linke gegen mit Lindner ins Gericht

Berlin (ots) - Vertreter von SPD, Linken und Grünen haben harteKritik an der Ankündigung von FDP-Chef Christian Lindner geübt, derim Fall von Neuwahlen für Gespräche über eine Jamaika-Koalition zurVerfügung stehen will. "Lindner merkt, dass er sich verzockt hat",sagte SPD-Vize Ralf Stegner dem in Berlin erscheinenden"Tagesspiegel" (Freitagausgabe). Weiter sagte er: "Man kann seineÄußerungen nicht mehr ernst nehmen." Grünen-Chef Cem Özdemir warf demFDP-Vorsitzenden "Wankelmut" vor. Mit einer solchen Haltung werde esschwierig, eine verlässliche Regierung zu bilden, sagte Özdemir derZeitung: "Bis heute kann Christian Lindner nicht benennen, warum dieFDP die Sondierungen hat platzen lassen." Die Grünen blieben jedochgesprächsbereit, die Tür für die FDP sei nicht zugeschlagen.Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht führte Lindners Offenheitfür neue Jamaika-Gespräche auf einen wachsenden Druck aus derWirtschaft zurück. "Offenbar haben die Finanziers der FDP aus derWirtschaft Herrn Lindner jetzt doch klargemacht, dass sie ihn nichtfür schöne Parlamentsreden bezahlen, sondern für ihr Geld auchhandfeste Gegenleistungen erwarten, etwa weitere Steuersenkungen fürUnternehmen und Superreiche, weiteren Sozialabbau und noch mehrPrivatisierungen", sagte Wagenknecht dem "Tagesspiegel".Die CDU reagierte zurückhaltend auf Lindners Offerte. "Ich fand esimmer wichtig, das Jamaika-Lichtlein nicht ganz auszupusten", sagteParteivize Thomas Strobl. Es sei gut, wenn bei der FDP "wiederBewegung in die Sache kommt". Die Hand der CDU bleibe ausgestreckt.Allerdings stelle Lindner die eigene Person zu sehr in denVordergrund, kritisierte Strobl.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell